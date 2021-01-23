Tyler Blackett
№24
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
был в запасе