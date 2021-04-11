Беньят Турриэнтес
№47
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Возраст
19
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 17:15
Валенсия
2 : 2
Реал Сосьедад
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе