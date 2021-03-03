Варрен Тшимбембе
№12
Полузащитник
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Команда
Метц
Возраст
23
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
Метц
2 : 0
Ланс
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2
Ланс
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
0 : 1
Метц
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Метц
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Метц
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 7 тур