Алексис Труй
№27
Полузащитник
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Команда
Ницца
Возраст
20
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Ницца
3 : 2
Брест
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3
Брест
2
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Ницца
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
2
Ницца
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Ницца
3 : 1
Монпелье
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Монпелье
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2
Ницца
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
был в запасе
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 11 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 19:00
Ланс
0 : 1
Ницца
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0
Ницца
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
был в запасе