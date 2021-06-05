Лоренц Траши
№22
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 19:00
Уэльс
0 : 0
Албания
05.06.2021 05 июня 2021 сб 19:00
минуты: 61' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Уэльс
0
Албания
0
минуты: 61' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь