Чака Траоре
№35
Нападающий
Подписаться
Команда
Парма
Возраст
16
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Ювентус
3 : 1
Парма
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3
Парма
1
был в запасе