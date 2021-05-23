Бубакар Траоре
№8
Полузащитник
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Команда
Метц
Возраст
19
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
был в запасе
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
был в запасе