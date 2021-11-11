Эннур Тотре

№8
Полузащитник
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Команда
Шкендия
Гражданство
Северная Македония
Возраст
25
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
Армения
0 : 5
Северная Македония
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Армения
0
Северная Македония
5
был в запасе