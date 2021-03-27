Кристиан Торстведт
№42
Полузащитник
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Команда
Генк
Возраст
22
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
80'
80'
80'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 67' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 67' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
45'
45'
45'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
45'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур