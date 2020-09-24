Tornike Kapanadze

№20
Нападающий
Tornike Kapanadze
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
КИ Клаксвик
6 : 1
Динамо
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
КИ Клаксвик
6
Динамо
1
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Коннас Куэй
0 : 1
Динамо
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Коннас Куэй
0
Динамо
1
был в запасе