Tonislav Yordanov

Лента
Матчи
Мой гол
Лента
Матчи
Мой гол
Футбол
Календарь
Таблица
Результаты
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Александр Максименко
Лионель Месси
Артем Дзюба
Люка Эрнандес
Николай Рассказов
Ансу Фати
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Златан Ибрагимович
Россия
Нидерланды
Италия
Англия
Шотландия
Испания
Франция
Словакия
Германия
Турция
Дания
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Челси
Бодо/Глимт
Манчестер Юнайтед
Бавария
Ньюкасл Юнайтед
Динамо
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
РПЛ
Виталий Кафанов
Евро-2020
Криштиану Роналду
Спартак
Лига чемпионов
Андрей Тихонов
Александр Максименко
чемпионат Казахстана
Лионель Месси
Бенджамин Агуэро
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Материалы
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Новости
Материалы
Литература
Новости
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Новости
Материалы
Олимпиада
Материалы
Новости
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Календарь
Таблица
Результаты
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Александр Максименко
Лионель Месси
Артем Дзюба
Люка Эрнандес
Николай Рассказов
Ансу Фати
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Златан Ибрагимович
Россия
Нидерланды
Италия
Англия
Шотландия
Испания
Франция
Словакия
Германия
Турция
Дания
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Челси
Бодо/Глимт
Манчестер Юнайтед
Бавария
Ньюкасл Юнайтед
Динамо
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
РПЛ
Виталий Кафанов
Евро-2020
Криштиану Роналду
Спартак
Лига чемпионов
Андрей Тихонов
Александр Максименко
чемпионат Казахстана
Лионель Месси
Бенджамин Агуэро
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Материалы
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Новости
Материалы
Литература
Новости
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Новости
Материалы
Олимпиада
Материалы
Новости
Коронавирус
Материалы
Новости
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Футболисты
Tonislav Yordanov
Поделиться:
Tonislav Yordanov
№17
Нападающий
Tonislav Yordanov
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций квалификация
29.07.2021
29 июля 2021
чт
20:00
Хапоэль
4 : 0
Арда
29.07.2021
29 июля 2021
чт
20:00
был в запасе
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
4
Арда
0
был в запасе
22.07.2021
22 июля 2021
чт
21:00
Арда
0 : 2
Хапоэль
22.07.2021
22 июля 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Арда
0
Хапоэль
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 2 раунд