Tonislav Yordanov

№17
Нападающий
Tonislav Yordanov
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций квалификация
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
Хапоэль
4 : 0
Арда
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
4
Арда
0
был в запасе
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:00
Арда
0 : 2
Хапоэль
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Арда
0
Хапоэль
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 2 раунд