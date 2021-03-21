Риккардо Тонин
№30
Нападающий
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Команда
Милан
Возраст
20
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
был в запасе