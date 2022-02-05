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Джордан Томпсон
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Джордан Томпсон
№34
Полузащитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Северная Ирландия
Возраст
25
Рост
175
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
2018/2019
Турнир:
англия. кубок
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Уиган Атлетик
53'
53'
53'
05.02.2022
05 февр. 2022
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
01.03.2022
01 марта 2022
вт
22:30
Кристал Пэлас
2 : 1
Сток Сити
01.03.2022
01 марта 2022
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Кристал Пэлас
2
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала