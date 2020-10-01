Tomi Jurić

№9
Нападающий
Tomi Jurić
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
Базель
1 : 3
ЦСКА
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЦСКА
3
был в запасе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
ЦСКА
3 : 1
Б36 Торсхавн
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ЦСКА
3
Б36 Торсхавн
1
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
ЦСКА
1 : 0
БАТЭ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
БАТЭ
0
был в запасе