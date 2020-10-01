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Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Александр Максименко
Лионель Месси
Артем Дзюба
Люка Эрнандес
Николай Рассказов
Ансу Фати
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Златан Ибрагимович
Россия
Нидерланды
Италия
Англия
Шотландия
Испания
Франция
Словакия
Германия
Турция
Дания
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Челси
Бодо/Глимт
Манчестер Юнайтед
Бавария
Ньюкасл Юнайтед
Динамо
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
РПЛ
Виталий Кафанов
Евро-2020
Криштиану Роналду
Спартак
Лига чемпионов
Андрей Тихонов
Александр Максименко
чемпионат Казахстана
Лионель Месси
Бенджамин Агуэро
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Tomi Jurić
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Tomi Jurić
№9
Нападающий
Tomi Jurić
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Команда
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Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:30
Базель
1 : 3
ЦСКА
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЦСКА
3
был в запасе
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
20:00
ЦСКА
3 : 1
Б36 Торсхавн
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ЦСКА
3
Б36 Торсхавн
1
был в запасе
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
ЦСКА
1 : 0
БАТЭ
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ЦСКА
1
БАТЭ
0
был в запасе