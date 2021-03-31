Давид Томаззини
№26
Полузащитник
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Команда
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Албания
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 55'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Сан-Марино
0
Албания
2
минуты: 1' - 55' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур