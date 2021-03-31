Бастьен Тома
№11
Полузащитник
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Команда
Генк
Возраст
21
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Швейцария (мол.)
0 : 3
Португалия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 61' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Швейцария (мол.)
0
Португалия (мол.)
3
минуты: 61' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
Хорватия (мол.)
3 : 2
Швейцария (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Хорватия (мол.)
3
Швейцария (мол.)
2
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 85'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
минуты: 1' - 85' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур