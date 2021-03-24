Кристерс Тоберс

№4
Защитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Латвия
Возраст
21
Рост
189
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
90'
90'
90'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Черногория
0 : 0
Латвия
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Черногория
0
Латвия
0
был в запасе
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур