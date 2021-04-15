Кинтен Тимбер
№42
Полузащитник
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Команда
Аякс
Возраст
19
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Рома
1 : 1
Аякс
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Рома
1
Аякс
1
был в запасе
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
был в запасе