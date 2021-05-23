Tim Iroegbunam
№61
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
был в запасе