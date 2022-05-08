Малик Тилльман

№40
Полузащитник
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Ближайший матч
Бавария - Штутгарт
Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Возраст
19
Рост
186
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Бавария
-:-
Штутгарт
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
-
Штутгарт
-
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Аугсбург
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
1
Аугсбург
0
был в запасе
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 17:30
Бавария
4 : 1
Гройтер Фюрт
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
4
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 20:30
Бавария
3 : 2
РБ Лейпциг
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
2
был в запасе
07.01.2022 07 янв. 2022 пт 22:30
Бавария
1 : 2
Боруссия
07.01.2022 07 янв. 2022 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 22:30
Бавария
4 : 0
Вольфсбург
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
4
Вольфсбург
0
был в запасе
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 17:30
Бавария
2 : 1
Майнц
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
2
Майнц
1
был в запасе
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 20:30
Бавария
1 : 0
Арминия
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1
Арминия
0
был в запасе
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 18:30
Бавария
3 : 2
Кельн
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
3
Кельн
2
был в запасе
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:30
Арминия
0 : 3
Бавария
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
0
Бавария
3
был в запасе
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 20:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0
Бавария
1
был в запасе
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 17:30
Бохум
4 : 2
Бавария
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
4
Бавария
2
был в запасе
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 19:30
Герта
1 : 4
Бавария
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
1
Бавария
4
был в запасе
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 17:30
Кельн
0 : 4
Бавария
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
0
Бавария
4
был в запасе
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 20:30
Штутгарт
0 : 5
Бавария
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
0
Бавария
5
был в запасе
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Бавария
3
был в запасе
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 4
Бавария
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1
Бавария
4
был в запасе