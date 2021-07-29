Theo Valls

№18
Нападающий
Theo Valls
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
Серветт
2 : 0
Мольде
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Серветт
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:00
Мольде
3 : 0
Серветт
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Мольде
3
Серветт
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд