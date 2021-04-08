Кеннет Тэйлор
№25
Полузащитник
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Команда
Аякс
Возраст
19
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
был в запасе