Калеб Тэйлор
№49
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
был в запасе