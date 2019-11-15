Теему Пукки
№10
Нападающий
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Команда
Норвич Сити
Возраст
31
Рост
180
Рассказывал, почему не заиграл в «Селтике». Причина звучала просто: «Думал, там будет легче, чем в «Шальке». И ошибся».
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном
#Финляндия
15 ноября 2019, 21:45
Главный футболист АПЛ – Пукки из «Норвича». Он провалился в «Шальке», а теперь забивает грандам
#Теэму Пукки
14 сентября 2019, 21:22