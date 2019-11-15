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Команда Норвич Сити

Возраст 31

Рост 180

Рассказывал, почему не заиграл в «Селтике». Причина звучала просто: «Думал, там будет легче, чем в «Шальке». И ошибся».