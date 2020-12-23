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Коронавирус
Эриберту Тавареш
№29
Нападающий
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Команда
Брест
Возраст
24
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ланс
2 : 1
Брест
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2
Брест
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Брест
2 : 1
Реймс
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Брест
4 : 1
Сент-Этьен
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4
Сент-Этьен
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
Брест
3 : 2
Лилль
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Брест
1 : 0
Монако
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1
Монако
0
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
22:00
Брест
2 : 3
Марсель
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2
Марсель
3
был в запасе