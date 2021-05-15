Денис Тарадуда
№48
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Возраст
20
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе