Taneli Tolgo
№57
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 20:30
Нымме Калью
0 : 4
Мура 05
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Нымме Калью
0
Мура 05
4
был в запасе