Дмитрий Тананеев
№44
Полузащитник
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Команда
Шинник
Возраст
23
Рост
192
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
84'
84'
84'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
57'
57'
57'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
57'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе