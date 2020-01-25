Махди Талаль
№17
Полузащитник
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Команда
Амьен
Возраст
23
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Амьен
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1
Лилль
0
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе