Лацо Такакш
№24
Полузащитник
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Команда
Славия
Возраст
24
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
Славия
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 83'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Боруссия
2
Славия
1
минуты: 1' - 83' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Славия
1
Интер
3
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур