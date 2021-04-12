Гарри Тайрер
№53
Вратарь
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Команда
Эвертон
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
был в запасе
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
был в запасе