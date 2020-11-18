Арменд Тачи
№27
Защитник
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Команда
Возраст
28
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 89' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
минуты: 89' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Косово
1 : 2
Греция
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Косово
1
Греция
2
был в запасе