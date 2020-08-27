T. Elhi
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
Б36 Торсхавн
4 : 3
Левадия
80'
80'
80'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
80'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Б36 Торсхавн
4
Левадия
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд