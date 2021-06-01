Карол Свидерски
№11
Нападающий
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Команда
ПАОК
Возраст
24
Рост
184
Вес
75
В Польше именно его, а не Милика или Пентека ждали на поле в мартовских матчах – потому что больше них играл и забивал в сезоне, пусть и за греческий ПАОК. Не разочаровал – вышел на замену и забил Андорре.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
Польша
1 : 1
Россия
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Польша
1
Россия
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь