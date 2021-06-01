Карол Свидерски №11 Нападающий Подписаться

Команда ПАОК

Возраст 24

Рост 184

Вес 75

В Польше именно его, а не Милика или Пентека ждали на поле в мартовских матчах – потому что больше них играл и забивал в сезоне, пусть и за греческий ПАОК. Не разочаровал – вышел на замену и забил Андорре.