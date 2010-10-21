Мартин Сус
№20
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Спарта
3 : 3
Лозанна-Спорт
79'
79'
79'
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Лозанна-Спорт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур