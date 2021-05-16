Степан Суриков
№84
Полузащитник
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Команда
Рубин
Возраст
19
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
был в запасе