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Коронавирус
Степан Суриков
№84
Полузащитник
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Команда
Рубин
Возраст
19
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
был в запасе