Лука Шулер
№27
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Возраст
22
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
был в запасе