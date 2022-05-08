Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Марк Нобл
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Алания
Ливерпуль
Бенфика
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Данила Сухомлинов
Поделиться:
Данила Сухомлинов
№76
Полузащитник
Подписаться
Ближайший матч
Уфа - Ростов
Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Возраст
19
Рост
183
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
08.05.2022
08 мая 2022
вс
14:00
Уфа
-:-
Ростов
08.05.2022
08 мая 2022
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
-
Ростов
-
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
16:30
Ростов
3 : 2
Спартак
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
3
Спартак
2
был в запасе
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
19:30
Ростов
4 : 1
Локомотив
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
4
Локомотив
1
был в запасе
06.04.2022
06 апр. 2022
ср
19:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2022
06 апр. 2022
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Нижний Новгород
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
07.03.2022
07 марта 2022
пн
16:30
Ростов
0 : 1
Сочи
07.03.2022
07 марта 2022
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
0
Сочи
1
был в запасе
11.12.2021
11 дек. 2021
сб
19:00
Ростов
1 : 4
Урал
11.12.2021
11 дек. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1
Урал
4
был в запасе
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
14:00
Ростов
2 : 2
Уфа
83'
83'
83'
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
16:30
Ростов
5 : 1
Рубин
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5
Рубин
1
был в запасе
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
16:30
Ростов
4 : 0
Арсенал
72'
72'
72'
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
4
Арсенал
0
был в запасе
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 2
Ахмат
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Ахмат
2
был в запасе
13.09.2021
13 сент. 2021
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Краснодар
6'
6'
6'
13.09.2021
13 сент. 2021
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
был в запасе
01.08.2021
01 авг. 2021
вс
20:00
Ростов
2 : 4
Зенит
01.08.2021
01 авг. 2021
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2
Зенит
4
был в запасе
23.07.2021
23 июля 2021
пт
20:00
Ростов
0 : 2
Динамо
23.07.2021
23 июля 2021
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
17.04.2022
17 апр. 2022
вс
14:00
Арсенал
1 : 2
Ростов
17.04.2022
17 апр. 2022
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Ростов
2
был в запасе
20.03.2022
20 марта 2022
вс
20:00
Динамо
1 : 1
Ростов
20.03.2022
20 марта 2022
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Ростов
1
был в запасе
14.03.2022
14 марта 2022
пн
19:00
Рубин
1 : 2
Ростов
14.03.2022
14 марта 2022
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Ростов
2
был в запасе
03.12.2021
03 дек. 2021
пт
19:00
Зенит
2 : 2
Ростов
03.12.2021
03 дек. 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2
Ростов
2
был в запасе
Показать все игры