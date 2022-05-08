Данила Сухомлинов

№76
Полузащитник
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Ближайший матч
Уфа - Ростов
Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Возраст
19
Рост
183
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
08.05.2022 08 мая 2022 вс 14:00
Уфа
-:-
Ростов
08.05.2022 08 мая 2022 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
-
Ростов
-
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:30
Ростов
3 : 2
Спартак
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
3
Спартак
2
был в запасе
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:30
Ростов
4 : 1
Локомотив
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
4
Локомотив
1
был в запасе
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 19:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Нижний Новгород
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
07.03.2022 07 марта 2022 пн 16:30
Ростов
0 : 1
Сочи
07.03.2022 07 марта 2022 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
0
Сочи
1
был в запасе
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 19:00
Ростов
1 : 4
Урал
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1
Урал
4
был в запасе
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
Ростов
2 : 2
Уфа
83'
83'
83'
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 16:30
Ростов
5 : 1
Рубин
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5
Рубин
1
был в запасе
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 16:30
Ростов
4 : 0
Арсенал
72'
72'
72'
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
4
Арсенал
0
был в запасе
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 2
Ахмат
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Ахмат
2
был в запасе
13.09.2021 13 сент. 2021 пн 19:30
Ростов
1 : 1
Краснодар
6'
6'
6'
13.09.2021 13 сент. 2021 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
был в запасе
01.08.2021 01 авг. 2021 вс 20:00
Ростов
2 : 4
Зенит
01.08.2021 01 авг. 2021 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
2
Зенит
4
был в запасе
23.07.2021 23 июля 2021 пт 20:00
Ростов
0 : 2
Динамо
23.07.2021 23 июля 2021 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
Арсенал
1 : 2
Ростов
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Ростов
2
был в запасе
20.03.2022 20 марта 2022 вс 20:00
Динамо
1 : 1
Ростов
20.03.2022 20 марта 2022 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Ростов
1
был в запасе
14.03.2022 14 марта 2022 пн 19:00
Рубин
1 : 2
Ростов
14.03.2022 14 марта 2022 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Ростов
2
был в запасе
03.12.2021 03 дек. 2021 пт 19:00
Зенит
2 : 2
Ростов
03.12.2021 03 дек. 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
2
Ростов
2
был в запасе