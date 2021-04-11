Танават Суенгчиттавон
№64
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Возраст
21
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
был в запасе