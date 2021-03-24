Мяртен Субка
№41
Защитник
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Команда
Флора
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
был в запасе