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Паскаль Стрейк
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Паскаль Стрейк
№21
Защитник
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Ближайший матч
Арсенал - Лидс
Команда
Лидс
Гражданство
Нидерланды
Возраст
22
Рост
190
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
англия. премьер-лига
08.05.2022
08 мая 2022
вс
16:00
Арсенал
-:-
Лидс
08.05.2022
08 мая 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
-
Лидс
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
19:30
Лидс
0 : 4
Манчестер Сити
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
17:00
Лидс
1 : 1
Саутгемптон
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лидс
1
Саутгемптон
1
был в запасе
13.03.2022
13 марта 2022
вс
17:00
Лидс
2 : 1
Норвич Сити
13.03.2022
13 марта 2022
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Лидс
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
10.03.2022
10 марта 2022
чт
22:45
Лидс
0 : 3
Астон Вилла
10.03.2022
10 марта 2022
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лидс
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.02.2022
26 февр. 2022
сб
15:30
Лидс
0 : 4
Тоттенхэм
26.02.2022
26 февр. 2022
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лидс
0
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
17:00
Лидс
2 : 4
Манчестер Юнайтед
61'
61'
61'
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
2
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
22.01.2022
22 янв. 2022
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Ньюкасл
22.01.2022
22 янв. 2022
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
0
Ньюкасл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
30.11.2021
30 нояб. 2021
вт
23:15
Лидс
1 : 0
Кристал Пэлас
42'
42'
42'
30.11.2021
30 нояб. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Лидс
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
17:00
Лидс
1 : 1
Лестер
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Лидс
1
Лестер
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
17:00
Лидс
1 : 1
Вулверхэмптон
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
17:00
Лидс
1 : 0
Уотфорд
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Уотфорд
0
был в запасе
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
18:30
Лидс
0 : 3
Ливерпуль
60'
60'
60'
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
0
Ливерпуль
3
был в запасе
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 2
Эвертон
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
2
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
25.04.2022
25 апр. 2022
пн
22:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Лидс
25.04.2022
25 апр. 2022
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0
Лидс
0
был в запасе
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
17:00
Уотфорд
0 : 3
Лидс
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
0
Лидс
3
был в запасе
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Лидс
45'
45'
45'
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
05.03.2022
05 марта 2022
сб
15:30
Лестер
1 : 0
Лидс
9'
9'
9'
05.03.2022
05 марта 2022
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
23.02.2022
23 февр. 2022
ср
22:45
Ливерпуль
6 : 0
Лидс
23.02.2022
23 февр. 2022
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
6
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
18:00
Эвертон
3 : 0
Лидс
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
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