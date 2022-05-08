Паскаль Стрейк

№21
Защитник
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Ближайший матч
Арсенал - Лидс
Команда
Лидс
Гражданство
Нидерланды
Возраст
22
Рост
190
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
англия. премьер-лига
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Арсенал
-:-
Лидс
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
-
Лидс
-
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
Лидс
0 : 4
Манчестер Сити
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
Лидс
1 : 1
Саутгемптон
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лидс
1
Саутгемптон
1
был в запасе
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
Лидс
2 : 1
Норвич Сити
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Лидс
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
10.03.2022 10 марта 2022 чт 22:45
Лидс
0 : 3
Астон Вилла
10.03.2022 10 марта 2022 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лидс
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 15:30
Лидс
0 : 4
Тоттенхэм
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лидс
0
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 17:00
Лидс
2 : 4
Манчестер Юнайтед
61'
61'
61'
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
2
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Ньюкасл
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
0
Ньюкасл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 23:15
Лидс
1 : 0
Кристал Пэлас
42'
42'
42'
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Лидс
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Лидс
1 : 1
Лестер
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Лидс
1
Лестер
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:00
Лидс
1 : 1
Вулверхэмптон
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 17:00
Лидс
1 : 0
Уотфорд
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Уотфорд
0
был в запасе
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 18:30
Лидс
0 : 3
Ливерпуль
60'
60'
60'
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
0
Ливерпуль
3
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 2
Эвертон
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
2
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
25.04.2022 25 апр. 2022 пн 22:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Лидс
25.04.2022 25 апр. 2022 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0
Лидс
0
был в запасе
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
Уотфорд
0 : 3
Лидс
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
0
Лидс
3
был в запасе
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Лидс
45'
45'
45'
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
05.03.2022 05 марта 2022 сб 15:30
Лестер
1 : 0
Лидс
9'
9'
9'
05.03.2022 05 марта 2022 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
23.02.2022 23 февр. 2022 ср 22:45
Ливерпуль
6 : 0
Лидс
23.02.2022 23 февр. 2022 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
6
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 18:00
Эвертон
3 : 0
Лидс
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур