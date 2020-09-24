Stopira

№22
Нападающий
Stopira
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:00
Фехервар
0(4) : 0(1)
Реймс
202'
202'
202'
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:00
202'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Фехервар
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
Стандард
3 : 1
Фехервар
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стандард
3
Фехервар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Хибернианс
0 : 1
Фехервар
90'
90'
90'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хибернианс
0
Фехервар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд