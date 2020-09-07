Флорин Стефан
№96
Защитник
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Команда
Возраст
25
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Австрия
2 : 3
Румыния
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Австрия
2
Румыния
3
был в запасе