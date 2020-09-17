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Таблица
Результаты
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Джек Грилиш
Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Серхио Рамос
Александр Кокорин
Эрлинг Холанд
Златан Ибрагимович
Россия
Италия
Украина
Нидерланды
Англия
Дания
Китай
Франция
Бельгия
Испания
Уэльс
Спартак
Зенит
Рубин
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
Локомотив
Челси
Сочи
Ливерпуль
Бавария
РПЛ
Олимпиада
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Лионель Месси
Евро-2020
РПЛ
Меган Рапино
Россия
Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Валерий Карпин
Спартак
Юрий Семин
Зенит
Италия
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
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ЧГК
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Stefán Árni Geirsson
№29
Нападающий
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Гражданство
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд