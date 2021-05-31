Дарио Шпикич
№11
Нападающий
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Команда
Горица
Возраст
22
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
Испания (мол.)
2 : 1
Хорватия (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
минуты: 64' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Испания (мол.)
2
Хорватия (мол.)
1
минуты: 64' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала