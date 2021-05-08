Арсен Созанов
№25
Нападающий
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Команда
Алания
Возраст
18
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
был в запасе