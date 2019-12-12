Рочинья (Соуза )
№16
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Возраст
26
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
8'
8'
8'
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
8'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 18:50
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур