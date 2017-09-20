Самба Соу
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 18:30
Спартак-Нальчик
0(4) : 0(2)
Динамо
118'
118'
118'
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак-Нальчик
0(4)
Динамо
0(2)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала