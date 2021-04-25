Ансу Соу
№34
Нападающий
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Команда
Ланс
Возраст
21
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
2 : 1
Ним
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2
Ним
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ланс
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1
Ланс
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
4 : 1
Лорьян
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4
Лорьян
1
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур