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Симон Сом
№19
Полузащитник
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Команда
Парма
Возраст
20
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
молодежный чемпионат европы групповой этап
италия. кубок
лига наций. лига а
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Парма
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Парма
2 : 5
Аталанта
88'
88'
88'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Ювентус
3 : 1
Парма
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3
Парма
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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