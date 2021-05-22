Симон Сом
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Парма
Возраст
20
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3
Парма
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Парма
2 : 5
Аталанта
88'
88'
88'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021 03 мая 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Ювентус
3 : 1
Парма
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3
Парма
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
04.03.2021 04 марта 2021 чт 22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021 04 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур